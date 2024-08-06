В ГНСУ рассказали, как патрулируют границу вокруг Тисы - Новости Украины

Пограничники Мукачевского отряда. Фото: ГНСУ

Пограничникам Мукачевского отряда в работе по незаконному пересечению границы через реку Тыса помогают разные технические средства и специально обученные служебные собаки. Последних нарушители границы боятся даже больше, чем предупредительного выстрела в воздух.

Об этом Новини.LIVE рассказали в Мукачевском пограничном отряде.

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"Технические приборы не всегда могут помочь ловить нарушителей границы из-за высоких зарослей. А вот собака слышит на достаточно большом расстоянии. И если мужчины думают, что пересидят наряд где-то в кустах и их никто не увидит, то это не так. Собака услышит, найдет и подаст нам реакцию", — рассказал кинолог и пограничник Валентин.

По его словам, чаще всего собаки хватают нарушителей за руки и ноги. Однако перед этим пограничники предупреждают беглецов о том, что в случае его неостановки будет применена служебная собака.

"Я кричу: "Стой, спущу служебную собаку". Чаще всего люди, услышав, что на них бежит собака, останавливаются. Собака понимает, что угрозы для нее нет, после чего в работу включаемся мы. Иногда нарушители боятся собак больше, чем предупредительного выстрела в вохдух. И это не удивительно, потому что собака достаточно сильно кусает. Ну, и догоняет быстрее за меня", — добавил Валентин.

Напомним, по словам пресс-секретаря Мукачевского пограничного отряда Леси Федоровой, как говорят нарушители государственной границы, цена за незаконное пересечение границы, в частности переправа через реку Тысу, колеблется от 5 до 15 тысяч долларов. Все зависит от места переправы и группы переправителей.