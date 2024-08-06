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У ДПСУ розповіли, хто і що допомагає їм патрулювати ділянку річки Тиса

6 серпня 2024 06:58
Галина Остаповець - Журналіст
У ДПСУ розповіли, як патрулюють кордон навколо Тиси - новини України
Прикордонники Мукачівського загону. Фото: ДПСУ
Галина Остаповець - Журналіст

Прикордонникам Мукачівського загону в роботі щодо незаконного перетину кордону через річку Тиса допомагають різні технічні засоби та спеціально навчені службові собаки. Останніх порушники кордону бояться навіть більше, ніж попереджувального пострілу в повітря.

Про це Новини.LIVE розповіли у Мукачівському прикордонному загоні.

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"Технічні прилади не завжди можуть нам допомогти ловити порушників кордону через високі зарослі. А от собака чує на досить великій відстані. І якщо чоловіки думають, що пересидять наряд десь у кущах, і їх ніхто не побачить, то це не так. Собака почує, знайде і подасть нам реакцію", — розповів кінолог та прикордонник Валентин. 

За його словами, частіше за все собаки хапають порушників за руки та ноги. Однак перед цим прикордонники попереджують втікачів про те, що в разі незупинення буде застосована службова собака. 

"Я кричу: "Стій, спущу службову собаку". Найчастіше люди, почувши, що на них біжить собака, зупиняються. Собака розуміє, що загрози для неї немає, після чого в роботу включаємось ми. Інколи втікачі бояться собак більше, ніж попереджувального пострілу у повітря. І це не дивно, бо собака досить сильно кусає. Ну і наздожене порушника значно швидше, ніж я", — підсумував прикордонник.

Нагадаємо, за словами речниці Мукачівського прикордонного загону Лесі Федорової, згідно зі словами порушників державного кордону, ціна за незаконний перетин кордону, зокрема переправа через річку Тису, коливається від 5 до 15 тисяч доларів. Все залежить від місця переправи та групи переправників. 
 

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