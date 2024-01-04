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В ГПСУ высказались по поводу попыток мужчин выехать за границу с поддельными документами

4 января 2024 13:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В ГПСУ высказались по поводу попыток мужчин выехать за границу с поддельными документами
Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: Медиацентр
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На границе таможенники обнаруживают все больше случаев, когда мужчины призывного возраста пытаются уехать из Украины с поддельными документами. Соответственно, это стало причиной для более тщательных проверок людей пограничниками на контрольно-пропускных пунктах.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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Спикер ГНСУ подчеркнул, что правила остались такими же, для мужчин выезд из Украины в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Пограничники могут проверять документы с ТЦК, которые бы фиксировали, что человек имеет отсрочку от призыва. Демченко указал, что количество попыток пересечь границу значительно возросло и соответственно пограничники усилили проверку лиц и тщательнее проверяют их документы.

"За последнее время мы видим увеличение попыток мужчинами использованием поддельных документов или их цель поездки не соответствует тем, которая определена правилами пересечения границы, в частности это перевозка грузов пассажиров или перевозка гуманитарных товаров. Поэтому на основании изучения либо документов, либо цели поездки пограничники в праве отказать человеку в пересечении границы и сейчас мы тщательно проверяем все условия и документы, которые предоставляют мужчины на контроле", — указал Демченко.

Напомним, недалеко от границы с Венгрией задержали 12 мужчин, которые хотели незаконно пересечь государственный рубеж. Их обнаружил пограничный наряд от отдела "Лужанка".

Добавим, во Львовской области правоохранители разоблачили троих мужчин, которые нелегально отправляли уклонистов за границу. За свои "услуги" организаторы преступной схемы брали у "клиентов" более 4 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что на КПП "Рава-Русская — Гребенное" пограничники задержали директора Львовской мебельной фирмы "Лемберг-Хольцмобель" Назара Галатюка. У мужчины обнаружены поддельные документы о непригодности к военной службе.

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