У ДПСУ висловились щодо спроб чоловіків виїхати за кордон із підробними документами

Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Медіацентр

На кордоні митники виявляють все більше випадків, коли чоловіки призовного віку намагаються виїхати з України з підробними документами. Відповідно це стало причиною для більш ретельних перевірок людей прикордонниками на контрольно-пропускних пунктах.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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Речник ДПСУ підкреслив, що правила залишились не змінними, для чоловіків виїзд з України віком від 18 до 60 років є забороненим. Прикордонники можуть перевіряти документи з ТЦК, які б фіксували, що людина має відстрочку від призову. Демченко вказав, що кількість намагань перетнути кордон значно зросла і відповідно цього прикордонники посилили перевірку осіб та ретельніше перевіряють їх документи.

"За останній час ми бачимо збільшення спроб чоловіками використанням підробних документів або ж їхня мета поїздка не відповідає тим, яка визначена правилами перетину кордону, зокрема це перевезення вантажів пасажирів або перевезення гуманітарних товарів. Тому на підставі вивчення або документів, або мети поїздки прикордонники в праві відмовити людині в перетині кордоні і зараз ми ретельно перевіряємо всі умови та документи, які надають чоловіки на контролі", — вказав Демченко.

Нагадаємо, недалеко від кордону з Угорщиною затримали 12 чоловіків, які хотіли незаконно перетнути державний рубіж. Їх виявив прикордонний наряд від відділу "Лужанка".

Додамо, на Львівщині правоохоронці викрили трьох чоловіків, які нелегально відправляли ухилянтів за кордон. За свої "послуги" організатори злочинної схеми брали у "клієнтів" понад 4 тисячі доларів.

Раніше ми писали, що на КПП "Рава-Руська — Гребенне" прикордонники затримали директора Львівської меблевої фірми "Лемберг-Хольцмобель" Назара Галатюка. У чоловіка виявили підроблені документи про непридатність до військової служби.