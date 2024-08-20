Пункт пропуска Косино с 21 августа сменит работу – что известно

В ГПСУ заявили об изменении работы одного из пунктов пропуска на границе
20 августа 2024 12:40
Пункт пропуска "Косино". Иллюстративное фото: ГПСУ
Украинские пограничники предупредили об изменении работы одного из пунктов пропуска на границе. На КПП "Косино" в направлении Венгрии возможно замедление процесса проверки граждан из-за ремонтных работ.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram во вторник, 20 августа.
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"С 21 по 26 августа в пункте пропуска "Косино" будет проведен комплекс работ по замене модульных конструкций, в связи с чем возможно замедление ритмичности его работы", — говорится в сообщении.
Пограничники призвали граждан учесть эту информацию при планировании поездок.
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