Пункт пропуска Косино с 21 августа сменит работу – что известно

Пункт пропуска "Косино". Иллюстративное фото: ГПСУ

Украинские пограничники предупредили об изменении работы одного из пунктов пропуска на границе. На КПП "Косино" в направлении Венгрии возможно замедление процесса проверки граждан из-за ремонтных работ.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram во вторник, 20 августа.

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Смена работы пункта пропуска Косино

"С 21 по 26 августа в пункте пропуска "Косино" будет проведен комплекс работ по замене модульных конструкций, в связи с чем возможно замедление ритмичности его работы", — говорится в сообщении.

Пограничники призвали граждан учесть эту информацию при планировании поездок.