Пункт пропуску Косино з 21 серпня змінить роботу - що відомо

Пункт пропуску "Косино". Ілюстративне фото: ДПСУ

Українські прикордонники попередили про зміну роботи одного з пунктів пропуску на кордоні. На КПП "Косино" у напрямку Угорщини можливе уповільнення процесу перевірки громадян через ремонтні роботи.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у вівторок, 20 серпня.

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Зміна роботи пункту пропуску Косино

"З 21 по 26 серпня у пункті пропуску "Косино" буде проведено комплекс робіт щодо заміни модульних конструкцій, у звʼязку з чим можливе уповільнення ритмічності його роботи", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники закликали громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожей.