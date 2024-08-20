Пункт пропуску Косино з 21 серпня змінить роботу - що відомо

У ДПСУ заявили про зміну роботи одного з пунктів пропуску на кордоні
20 серпня 2024 12:40
Пункт пропуску "Косино". Ілюстративне фото: ДПСУ
Українські прикордонники попередили про зміну роботи одного з пунктів пропуску на кордоні. На КПП "Косино" у напрямку Угорщини можливе уповільнення процесу перевірки громадян через ремонтні роботи.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у вівторок, 20 серпня.
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Зміна роботи пункту пропуску Косино
"З 21 по 26 серпня у пункті пропуску "Косино" буде проведено комплекс робіт щодо заміни модульних конструкцій, у звʼязку з чим можливе уповільнення ритмічності його роботи", — йдеться у повідомленні.
Прикордонники закликали громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожей.
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