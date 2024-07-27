Беспилотники атаковали сразу три военных аэродрома в России — ГУР

Дрон пролетает над городом Рязань. Фото: скриншот

Украинские дроны минувшей ночью атаковали три военных аэродрома на территории России. Также под удар беспилотников попал один из нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердили в Главном управлении разведки.

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Украинские разведчики отметили, что был атакован военный аэродром в городе Энгельс Саратовской области. На этом аэродроме расположена российская стратегическая авиация

Также под удар попал аэродром "Дягилево" в Рязанской области. Там базируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78 и расположен авиационный ремонтный завод.

Кроме того, по информации ГУР, БпЛА ударили и по военному аэродрому "Оленья" в Мурманской области.

"В результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани", — сообщили в разведке.

Поражён нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Фото: скриншот

Напомним, ночью и утром 27 июля в Рязани слышали взрывы и видели беспилотники.

Кроме того, в других областях России люди жаловались на атаку ударных дронов в ночь 27 июля. Речь идет о взрывах в Курской и Брянской областях, в то же время в Воронежской предупреждали об угрозе обстрела.