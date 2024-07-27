Безпілотники атакували одразу три військових аеродроми у Росії — ГУР

Дрон пролітає над містом Рязань. Фото: скриншот

Українські дрони минулої ночі атакували три військових аеродроми на території Росії. Також під удар безпілотників потрапив один з нафтопереробних заводів країни-агресорки.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердили у Головному управлінні розвідки.

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Українські розвідники зазначили, що було атаковано військовий аеродром у місті Енгельс Саратовської області. На цьому летовищі розташована російська стратегічна авіація

Також під удар потрапив аеродром "Дягілєво" в Рязанській області. Там базуються, зокрема, літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78 та розташований авіаційний ремонтний завод.

Крім того, за інформацією ГУР, БпЛА вдарили і по військовому аеродрому "Оленья" в Мурманській області.

"В результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод у Рязані", — повдомили у розвідці.

Уражено нафтопереробний завод у Рязані. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі та вранці 27 липня у Рязані чули вибухи та бачили безпілотники.

Окім того, в інших областях Росії люди скаржилася на атаку ударних дронів в ніч 27 липня. Йдеться про вибухи в Курській і Брянській областях, водночас у Воронезькій попереджали про загрозу обстрілу.