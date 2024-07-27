Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У ГУР підтвердили атаку БпЛА на військові аеродроми та нафтопереробний завод у Росії arrow

У ГУР підтвердили атаку БпЛА на військові аеродроми та нафтопереробний завод у Росії

27 липня 2024 14:45
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Безпілотники атакували одразу три військових аеродроми у Росії — ГУР
Дрон пролітає над містом Рязань. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Українські дрони минулої ночі атакували три військових аеродроми на території Росії. Також під удар безпілотників потрапив один з нафтопереробних заводів країни-агресорки.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердили у Головному управлінні розвідки.

Читайте також:

Які аеродроми потрапили під удар

Українські розвідники зазначили, що було атаковано військовий аеродром у місті Енгельс Саратовської області. На цьому летовищі розташована російська стратегічна авіація

Також під удар потрапив аеродром "Дягілєво" в Рязанській області. Там базуються, зокрема, літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78 та розташований авіаційний ремонтний завод.

Крім того, за інформацією ГУР, БпЛА вдарили і по військовому аеродрому "Оленья" в Мурманській області.

"В результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод у Рязані", — повдомили у розвідці.

Удар по заводу у Рязані
Уражено нафтопереробний завод у Рязані. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі та вранці 27 липня у Рязані чули вибухи та бачили безпілотники.

Окім того, в інших областях Росії люди скаржилася на атаку ударних дронів в ніч 27 липня. Йдеться про вибухи в Курській і Брянській областях, водночас у Воронезькій попереджали про загрозу обстрілу.

розвідка літак вибух завод безпілотники нафта дрони літаки ГУР Росія атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом