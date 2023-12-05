В ЕС определили девять приоритетов гарантий безопасности для Украины
В Киеве прошла встреча представителей Министерства обороны Украины и Европейской службы внешних дел сегодня, 5 декабря. Они прибыли с целью консультации по пакету гарантий безопасности для Украины и определили девять приоритетов.
Об этом сообщает Минобороны.
Встреча представителей Минобороны и ЕС
Украинскую делегацию на встрече возглавил заместитель Министра обороны Украины Юрий Джигир. По данным Минобороны, в ходе переговоров заместитель Генерального секретаря по совместной политике безопасности и обороны Европейской службы внешних дел Чарльз Фриз представил направления долгосрочной помощи ЕС Украине.
"ЕС пытается обеспечивать оказание помощи Украине настолько быстро, насколько это нужно", — отметил Фриз.
Долгосрочные гарантии безопасности для Украины
В пакет безопасности обязательств со стороны ЕС для Украины будет входить девять приоритетов, среди них:
- помощь военной техникой и оборудованием;
- обучение украинских военных;
- сотрудничество с украинской оборонной промышленностью;
- противостояние киберугрозам и гибридным угрозам;
- помощь в разминировании;
- реализация реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;
- усиление способности контролировать запасы оружия;
- поддержка усилий по ядерной безопасности;
- обмен разведданными, в том числе спутниковыми снимками.
Напомним, Украина получила ракеты для систем противовоздушной обороны и современные зенитные комплексы. В государстве продолжается производство собственного вооружения и уже создается шесть артиллерийских установок "Богдана" в месяц.
Добавим, Соединенные штаты Америки нарастили на 50% финансирования производства боеприпасов. Такие действия обусловлены высокими темпами расхода американских снарядов в Украине.
Читайте Новини.LIVE!