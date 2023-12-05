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В ЕС определили девять приоритетов гарантий безопасности для Украины

5 декабря 2023 16:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В ЕС определили девять приоритетов гарантий безопасности для Украины
Представители ЕС и Минобороны на встрече в Киеве. Фото: Минобороны
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве прошла встреча представителей Министерства обороны Украины и Европейской службы внешних дел сегодня, 5 декабря. Они прибыли с целью консультации по пакету гарантий безопасности для Украины и определили девять приоритетов.

Об этом сообщает Минобороны.

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Встреча представителей Минобороны и ЕС

Украинскую делегацию на встрече возглавил заместитель Министра обороны Украины Юрий Джигир. По данным Минобороны, в ходе переговоров заместитель Генерального секретаря по совместной политике безопасности и обороны Европейской службы внешних дел Чарльз Фриз представил направления долгосрочной помощи ЕС Украине.

"ЕС пытается обеспечивать оказание помощи Украине настолько быстро, насколько это нужно", — отметил Фриз.

Представители ЕС и Минобороны на встрече в Киеве
Представители ЕС и Минобороны на встрече в Киеве. Фото: Минобороны

Долгосрочные гарантии безопасности для Украины

В пакет безопасности обязательств со стороны ЕС для Украины будет входить девять приоритетов, среди них:

  • помощь военной техникой и оборудованием;
  • обучение украинских военных;
  • сотрудничество с украинской оборонной промышленностью;
  • противостояние киберугрозам и гибридным угрозам;
  • помощь в разминировании;
  • реализация реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;
  • усиление способности контролировать запасы оружия;
  • поддержка усилий по ядерной безопасности;
  • обмен разведданными, в том числе спутниковыми снимками.
Представители ЕС и Минобороны на встрече в Киеве
Представители ЕС и Минобороны на встрече в Киеве. Фото: Минобороны

Напомним, Украина получила ракеты для систем противовоздушной обороны и современные зенитные комплексы. В государстве продолжается производство собственного вооружения и уже создается шесть артиллерийских установок "Богдана" в месяц.

Добавим, Соединенные штаты Америки нарастили на 50% финансирования производства боеприпасов. Такие действия обусловлены высокими темпами расхода американских снарядов в Украине.

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