В ЕС определили девять приоритетов гарантий безопасности для Украины

Представители ЕС и Минобороны на встрече в Киеве. Фото: Минобороны

В Киеве прошла встреча представителей Министерства обороны Украины и Европейской службы внешних дел сегодня, 5 декабря. Они прибыли с целью консультации по пакету гарантий безопасности для Украины и определили девять приоритетов.

Об этом сообщает Минобороны.

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Украинскую делегацию на встрече возглавил заместитель Министра обороны Украины Юрий Джигир. По данным Минобороны, в ходе переговоров заместитель Генерального секретаря по совместной политике безопасности и обороны Европейской службы внешних дел Чарльз Фриз представил направления долгосрочной помощи ЕС Украине.

"ЕС пытается обеспечивать оказание помощи Украине настолько быстро, насколько это нужно", — отметил Фриз.

Представители ЕС и Минобороны на встрече в Киеве. Фото: Минобороны

Долгосрочные гарантии безопасности для Украины

В пакет безопасности обязательств со стороны ЕС для Украины будет входить девять приоритетов, среди них:

помощь военной техникой и оборудованием;

обучение украинских военных;

сотрудничество с украинской оборонной промышленностью;

противостояние киберугрозам и гибридным угрозам;

помощь в разминировании;

реализация реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;

усиление способности контролировать запасы оружия;

поддержка усилий по ядерной безопасности;

обмен разведданными, в том числе спутниковыми снимками.

Представители ЕС и Минобороны на встрече в Киеве. Фото: Минобороны

Напомним, Украина получила ракеты для систем противовоздушной обороны и современные зенитные комплексы. В государстве продолжается производство собственного вооружения и уже создается шесть артиллерийских установок "Богдана" в месяц.

Добавим, Соединенные штаты Америки нарастили на 50% финансирования производства боеприпасов. Такие действия обусловлены высокими темпами расхода американских снарядов в Украине.