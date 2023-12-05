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У ЄС визначили дев'ять пріоритетів гарантій безпеки для України

5 грудня 2023 16:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У ЄС визначили дев'ять пріоритетів гарантій безпеки для України
Представники ЄС та Міноборони на зустрічі у Києві. Фото: Міноборони
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві відбулася зустріч представників Міністерства оборони України та Європейської служби зовнішніх справ сьогодні, 5 грудня. Вони прибули з метою консультації стосовно пакета гарантій безпеки для України та визначили дев'ять пріоритетів.

Про це повідомляє Міноборони.

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Зустріч представників Міноборони та ЄС

Українську делегацію під час зустрічі очолив заступник Міністра оборони України Юрій Джигир. За даними Міноборони, під час перемовин заступник Генерального секретаря з питань спільної політики безпеки і оборони Європейської служби зовнішніх справ Чарльз Фріз представив напрямки довгострокової допомоги ЄС Україні.

"ЄС намагається забезпечувати надання допомоги Україні настільки швидко, наскільки це потрібно", — зазначив Фріз.

Представники ЄС та Міноборони на зустрічі у Києві
Представники ЄС та Міноборони на зустрічі у Києві. Фото: Міноборони

Довгострокові гарантії безпеки для України

До пакета безпекових зобов’язань з боку ЄС для України входитиме дев'ять пріоритетів, серед них:

  • допомога військовою технікою і обладнанням;
  • навчання українських військових;
  • співпраця з українською оборонною промисловістю;
  • протистояння кіберзагрозам та гібридним загрозам;
  • допомога в розмінуванні;
  • реалізація реформ, пов'язаних з процесом вступу до ЄС;
  • посилення здатності контролювати запаси зброї;
  • підтримка зусиль з ядерної безпеки;
  • обмін розвідданими, зокрема супутниковими знімками.
Представники ЄС та Міноборони на зустрічі у Києві
Представники ЄС та Міноборони на зустрічі у Києві. Фото: Міноборони

Нагадаємо, Україна отримала ракети для систем протиповітряної оборони та сучасні зенітні комплекси. У державі триває виробництво власного озброєння і вже створюється шість артилерійських установок "Богдана" на місяць.

Додамо, Сполучені штати Америки наростили на 50% фінансування виробництва боєприпасів. Такі дії обумовлені високими темпами витрат американських снарядів в Україні.

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