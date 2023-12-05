У ЄС визначили дев'ять пріоритетів гарантій безпеки для України
У Києві відбулася зустріч представників Міністерства оборони України та Європейської служби зовнішніх справ сьогодні, 5 грудня. Вони прибули з метою консультації стосовно пакета гарантій безпеки для України та визначили дев'ять пріоритетів.
Про це повідомляє Міноборони.
Зустріч представників Міноборони та ЄС
Українську делегацію під час зустрічі очолив заступник Міністра оборони України Юрій Джигир. За даними Міноборони, під час перемовин заступник Генерального секретаря з питань спільної політики безпеки і оборони Європейської служби зовнішніх справ Чарльз Фріз представив напрямки довгострокової допомоги ЄС Україні.
"ЄС намагається забезпечувати надання допомоги Україні настільки швидко, наскільки це потрібно", — зазначив Фріз.
Довгострокові гарантії безпеки для України
До пакета безпекових зобов’язань з боку ЄС для України входитиме дев'ять пріоритетів, серед них:
- допомога військовою технікою і обладнанням;
- навчання українських військових;
- співпраця з українською оборонною промисловістю;
- протистояння кіберзагрозам та гібридним загрозам;
- допомога в розмінуванні;
- реалізація реформ, пов'язаних з процесом вступу до ЄС;
- посилення здатності контролювати запаси зброї;
- підтримка зусиль з ядерної безпеки;
- обмін розвідданими, зокрема супутниковими знімками.
Нагадаємо, Україна отримала ракети для систем протиповітряної оборони та сучасні зенітні комплекси. У державі триває виробництво власного озброєння і вже створюється шість артилерійських установок "Богдана" на місяць.
Додамо, Сполучені штати Америки наростили на 50% фінансування виробництва боєприпасів. Такі дії обумовлені високими темпами витрат американських снарядів в Україні.
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