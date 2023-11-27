В Карпатах чуть не замерз на смерть уклонист, который заблудился во время побега

Мужчина, заблудившийся в Карпатах. Фото: скриншот с видео

В Карпатах пограничники спасли мужчину, который двое суток бродил в горах. Его нашли в 3 км от границы с Румынией.

Об этом сообщает ГНСУ.

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Так, закарпатские пограничники узнали от румынских коллег, что на горе Поп Иван Мармаросский находится человек, который просит помощи.

После сложной из-за погодных условий поисковой операции мужчину нашли. Он находился в 3 км от границы без должного снаряжения, в джинсах и кроссовках.

"Сначала гражданин не был доволен появлением украинских стражей порядка, ведь рассчитывал на спасение от румынских, а потому и объяснять цель своего пребывания в горах отказывался. Впоследствии признался в намерении попасть в Румынию", — рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что мужчина "путешествовал" в горах двое суток, сейчас он находится в больнице, его состояние удовлетворительное.

Напомним, что на Закарпатье пограничники нашли мужчину, который более трех суток бродил в горах. Его обнаружили с обмороженными конечностями вчера, 21 ноября. Уже сегодня, 22 ноября, стало известно, что он скончался.

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