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В Карпатах чуть не замерз на смерть уклонист, который заблудился во время побега

27 ноября 2023 15:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Карпатах чуть не замерз на смерть уклонист, который заблудился во время побега
Мужчина, заблудившийся в Карпатах. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Карпатах пограничники спасли мужчину, который двое суток бродил в горах. Его нашли в 3 км от границы с Румынией.

Об этом сообщает ГНСУ.

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Так, закарпатские пограничники узнали от румынских коллег, что на горе Поп Иван Мармаросский находится человек, который просит помощи.

После сложной из-за погодных условий поисковой операции мужчину нашли. Он находился в 3 км от границы без должного снаряжения, в джинсах и кроссовках.

"Сначала гражданин не был доволен появлением украинских стражей порядка, ведь рассчитывал на спасение от румынских, а потому и объяснять цель своего пребывания в горах отказывался. Впоследствии признался в намерении попасть в Румынию", — рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что мужчина "путешествовал" в горах двое суток, сейчас он находится в больнице, его состояние удовлетворительное.

Напомним, что на Закарпатье пограничники нашли мужчину, который более трех суток бродил в горах. Его обнаружили с обмороженными конечностями вчера, 21 ноября. Уже сегодня, 22 ноября, стало известно, что он скончался.

Также мы писали, что пограничники перехватили четырех "альпинистов", пытавшихся попасть в Словакию. Свой путь они проложили через горы.

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