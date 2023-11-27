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У Карпатах ледь не замерз на смерть ухилянт, який заблукав під час втечі

27 листопада 2023 15:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Карпатах ледь не замерз на смерть ухилянт, який заблукав під час втечі
Чоловік, який заблукав у Карпатах. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Карпатах прикордонники врятували чоловіка, що дві доби блукав у горах. Його знайшли за 3 км від кордону з Румунією.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Так, закарпатські прикордонники дізналися від румунських колег, що на горі Піп Іван Мармароський перебуває людина, яка просить про допомогу.

Після складної через погодні умови пошукової операції чоловіка знайшли. Він перебував за 3 км від кордону без належного спорядження, у джинсах та кросівках. 

"Спочатку громадянин не був задоволений появі українських правоохоронців, адже розраховував на порятунок від румунських, а тому й пояснювати мету свого перебування в горах відмовлявся. Згодом зізнався в намірі потрапити до Румунії", — розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що чоловік "мандрував" у горах дві доби, зараз він знаходиться у лікарні, його стан задовільний.

Нагадаємо, що на Закарпатті прикордонники знайшли чоловіка, який понад три доби блукав у горах. Його виявили з обмороженими кінцівками вчора, 21 листопада. Вже сьогодні, 22 листопада, стало відомо, що він помер. 

Також ми писали, що прикордонники перехопили чотирьох "альпіністів", які намагалися потрапити до Словаччини. Свій шлях вони проклали через гори.

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