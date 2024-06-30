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В Карпатах погиб 22-летний волонтер — что произошло

30 июня 2024 14:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Карпатах произошел несчастный случай с 22-летним волонтером
Волонтер, в которого попала молния. Фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Карпатах трагически погиб 22-летний волонтер. Когда начался ливень, во время уборки палатки в него попала молния.

Об этом сообщил Благотворительный Фонд "Доброе дело" в Facebook.

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Парень родом из Камень-Каширского в Волынской области часто ездил в волонтерские поездки с гуманитарной помощью жителям городов, который пострадали от российской агрессии.

волонтер погиб в Карпатах
Волонтер, в которого попала молния. Фото: Facebook

Во время работы в детском лагере в Карпатах начался ливень, поэтому они должны с другими организаторами убирать палатку.

"Молния попала прямо в парня… Ему навсегда останется 22…", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста БФ

Напомним, 23 июня во Львовской области горные спасатели помогли спуститься с горы Тростян 19 туристам, которые сбились с пути из-за погоды.

Также мы писали, что в горах Закарпатья пограничники и ГСЧС спасли мужчину, который сорвался со скалы.

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Карпаты
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