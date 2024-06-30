У Карпатах стався нещасний випадок із 22-річним волонтером

Волонтер, в якого влучила блискавка. Фото: Facebook

У Карпатах трагічно загинув 22-річний волонтер. Коли розпочалася злива, під час прибирання намету у нього влучила блискавка.

Про це повідомив Благодійний Фонд "Добра справа" у Facebook.

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Хлопець родом з Камінь-Каширського у Волинській області, часто їздив у волонтерські поїздки з гуманітарною допомогою жителям міст, які постраждали від російської агресії.

Волонтер, в якого влучила блискавка. Фото: Facebook

Під час роботи у дитячому таборі в Карпатах розпочалася злива, тому вони мусили з іншими організаторами прибирати намет.

"Блискавка влучила прямо в хлопця… Йому назавжди залишиться 22…", — йдеться у дописі.

Скриншот допису БФ

Нагадаємо, 23 червня у Львівській області гірські рятувальники допомогли спуститись з гори Тростян 19 туристам, які збилися зі шляху через погоду.

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