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У Карпатах загинув 22-річний волонтер — що сталося

30 червня 2024 14:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Карпатах стався нещасний випадок із 22-річним волонтером
Волонтер, в якого влучила блискавка. Фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Карпатах трагічно загинув 22-річний волонтер. Коли розпочалася злива, під час прибирання намету у нього влучила блискавка. 

Про це повідомив Благодійний Фонд "Добра справа" у Facebook.

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Хлопець родом з Камінь-Каширського у Волинській області, часто їздив у волонтерські поїздки з гуманітарною допомогою жителям міст, які постраждали від російської агресії.

волонтер загинув у Карпатах
Волонтер, в якого влучила блискавка. Фото: Facebook

Під час роботи у дитячому таборі в Карпатах розпочалася злива, тому вони мусили з іншими організаторами прибирати намет.

"Блискавка влучила прямо в хлопця… Йому назавжди залишиться 22…", — йдеться у дописі.

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Скриншот допису БФ

Нагадаємо, 23 червня у Львівській області гірські рятувальники допомогли спуститись з гори Тростян 19 туристам, які збилися зі шляху через погоду.

Також ми писали, що у горах на Закарпатті прикордонники та ДСНС врятували чоловіка, який зірвався зі скелі.

погода
Карпати
негода
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загибель

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