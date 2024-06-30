У Карпатах стався нещасний випадок із 22-річним волонтером

У Карпатах загинув 22-річний волонтер — що сталося
У Карпатах трагічно загинув 22-річний волонтер. Коли розпочалася злива, під час прибирання намету у нього влучила блискавка.
Про це повідомив Благодійний Фонд "Добра справа" у Facebook.
У Карпатах хлопця вдарила блискавка
Хлопець родом з Камінь-Каширського у Волинській області, часто їздив у волонтерські поїздки з гуманітарною допомогою жителям міст, які постраждали від російської агресії.
Під час роботи у дитячому таборі в Карпатах розпочалася злива, тому вони мусили з іншими організаторами прибирати намет.
"Блискавка влучила прямо в хлопця… Йому назавжди залишиться 22…", — йдеться у дописі.
Нагадаємо, 23 червня у Львівській області гірські рятувальники допомогли спуститись з гори Тростян 19 туристам, які збилися зі шляху через погоду.
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