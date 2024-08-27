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В Херсоне мужчина пытался разобрать гранату — устройство сдетонировало

27 августа 2024 18:04
Валерия Барановская - редактор
В Херсоне пострадал мужчина, пытавшийся самостоятельно разобрать гранату
Человек, держащий гранату в руках. Иллюстративное фото: RFE/RL
Валерия Барановская - редактор

В Херсоне мужчина получил серьезные ранения после того, как пытался самостоятельно разобрать гранату. Устройство сдетонировало, раненого доставили в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram во вторник, 27 августа.

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В Херсоне мужчина пытался самостоятельно разобрать гранату

В ОВА заявили, что 35-летний житель Херсона самостоятельно пытался разобрать гранату, в результате чего устройство сдетонировало.

"Мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения голеней", — говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавшего госпитализировали, ему оказали медицинскую помощь.

"Напоминаем, что трогать взрывные устройства — крайне опасно! Отойдите на безопасное расстояние и сообщите спасателям или полицейским", — призвали граждан в ОВА.

В Херсоне мужчина пытался самостоятельно разобрать гранату
Сообщение Херсонской ОВА. Фото: скриншот

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