В Херсоне пострадал мужчина, пытавшийся самостоятельно разобрать гранату

Человек, держащий гранату в руках. Иллюстративное фото: RFE/RL

В Херсоне мужчина получил серьезные ранения после того, как пытался самостоятельно разобрать гранату. Устройство сдетонировало, раненого доставили в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram во вторник, 27 августа.

Читайте также:

В Херсоне мужчина пытался самостоятельно разобрать гранату

В ОВА заявили, что 35-летний житель Херсона самостоятельно пытался разобрать гранату, в результате чего устройство сдетонировало.

"Мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения голеней", — говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавшего госпитализировали, ему оказали медицинскую помощь.

"Напоминаем, что трогать взрывные устройства — крайне опасно! Отойдите на безопасное расстояние и сообщите спасателям или полицейским", — призвали граждан в ОВА.