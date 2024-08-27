У Херсоні постраждав чоловік, який намагався самотужки розібрати гранату

Чоловік тримає гранату в руках. Ілюстративне фото: RFE/RL

У Херсоні чоловік отримав серйозні поранення після того, як намагався самотужки розібрати гранату. Пристрій здетонував, пораненого доставили до лікарні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА у Telegram у вівторок, 27 серпня.

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У Херсоні чоловік намагався самотужки розібрати гранату

В ОВА заявили, що 35-річний житель Херсону самотужки намагався розібрати гранату, внаслідок чого пристрій здетонував.

"Чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення гомілок", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що потерпілого госпіталізували, йому надали медичну допомогу.

"Нагадуємо, що чіпати вибухові пристрої – вкрай небезпечно! Відійдіть на безпечну відстань та повідомте рятувальників або поліцейських", — закликали громадян в ОВА.