У Херсоні постраждав чоловік, який намагався самотужки розібрати гранату

У Херсоні чоловік намагався розібрати гранату — пристрій здетонував
У Херсоні чоловік отримав серйозні поранення після того, як намагався самотужки розібрати гранату. Пристрій здетонував, пораненого доставили до лікарні.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА у Telegram у вівторок, 27 серпня.
У Херсоні чоловік намагався самотужки розібрати гранату
В ОВА заявили, що 35-річний житель Херсону самотужки намагався розібрати гранату, внаслідок чого пристрій здетонував.
"Чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення гомілок", — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що потерпілого госпіталізували, йому надали медичну допомогу.
"Нагадуємо, що чіпати вибухові пристрої – вкрай небезпечно! Відійдіть на безпечну відстань та повідомте рятувальників або поліцейських", — закликали громадян в ОВА.
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