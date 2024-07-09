В Хмельницкой области мужчина и женщина избили односельчанку из-за колдовства

Судебное заседание. Фото иллюстративное: УНИАН

В Хмельницкой области мужчина и женщина пытали односельчанку. Они считали ее "колдуньей".

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры в Facebook во вторник, 9 июля.

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Пытки и избиения женщины в Хмельницкой области

"При процессуальном руководстве Шепетовской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 27-летнему мужчине и 35-летней женщине в пытках, угрозе убийством, незаконном лишении свободы человека и нарушении неприкосновенности жилища", — говорится в сообщении.

Задержанные злоумышленники. Фото: facebook.com/faceprok

В прокуратуре отметили, что инцидент произошел 7 июня в с. Четырбоки, что на Шепетовщине.

Следствие установило, находясь под хмельком, подозреваемые пришли в дом потерпевшей, начали стучать в окна и выбили дверь.

Фигуранты считали, что женщина якобы совершает колдовские ритуалы. Они побили ее кулаками и ногами по голове, душили, угрожали убийством и даже нанесли несколько ножевых ранений.

"Игнорируя мольбы последней прекратить издевательства, мужчина в очередной раз ударил ее кулаком в лицо, от чего она потеряла сознание. Злоумышленники выволокли ее на улицу и положили в багажник автомобиля, с целью вывезти в лесополосу и продолжить пытки", — говорится в сообщении.

Когда фигуранты ломились в дом, потерпевшая успела вызвать правоохранителей, которые прибыли вовремя и задержали их.

Решается вопрос об избрании им мер предосторожности.

Пост Хмельницкой областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, во Львове две несовершеннолетние девушки избили 9-летнего мальчика. Свои действия они записали на видео и опубликовали в соцсетях.

Также в Приморском районе Одессы работники одной из местных частных охранных компаний избили бездомного на остановке общественного транспорта. Несмотря на возмущение и вопросы местных, мужчины в форме свои действия не аргументировали.