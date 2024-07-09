У Хмельницькій області чоловік та жінка побили односельчанку через чаклунство

Судове засідання. Фото ілюстративне: УНІАН

У Хмельницькій області чоловік та жінка катували односельчанку. Вони вважали її "чаклункою".

Про це повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури в Facebook у вівторок, 9 липня.

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"За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 27-річному чоловіку та 35-річній жінці у катуванні, погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі людини та порушенні недоторканності житла", — йдеться у повідомленні.

Затримані зловмисники. Фото: facebook.com/faceprok

У прокуратурі зазначили, що інцидент стався 7 червня в с. Чотирбоки, що на Шепетівщині.

Слідство встановило, перебуваючи напідпитку, підозрювані прийшли до будинку потерпілої, почали стукати у вікна та вибили двері.

Фігуранти вважали, що жінка нібито здійснює чаклунські ритуали. Вони побили її кулаками та ногами по голові, душили, погрожували вбивством та навіть завдали декілька ножових поранень.

"Ігноруючи благання останньої припинити знущання, чоловік вкотре вдарив її кулаком в обличчя, від чого вона втратила свідомість. Зловмисники виволокли її на вулицю та поклали в багажник автомобіля, з метою вивезти в лісосмугу та продовжити катування", — йдеться у повідомленні.

Коли фігуранти ломились в оселю, потерпіла встигла викликати правоохоронців, які прибули вчасно та затримали їх.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Допис Хмельницької обласної прокуратури. Фото: скриншот

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