Взрывы в Хмельницкой области сейчас 17 декабря – регион отбивается от БпЛА

Дым поднимается после взрыва ночью. Фото: скриншот

Взрывы в Хмельницкой области сейчас, 17 декабря, гремят при атаке "шахедов" на регион. Вероятно, идет работа ПВО. В настоящее время в Хмельницкой области и в других областях продолжается воздушная тревога.

О взрывах в Хмельницкой области сообщают соцсети.

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Взрывы в Хмельницкой области сейчас 17 декабря

Отмечается, что взрывы в Хмельницкой области — результат сбития вражеских беспилотников.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Запад Главное"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Хмельницкий. Новости"

Обновлено 01:58. Сейчас воздушная тревога еще держится за Хмельницкую, Житомирскую, Винницкую, Николаевскую и Херсонскую области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что воздушная тревога в Украине продолжается до сих пор. Воздушные силы предупреждают об угрозе беспилотников. Также на страже силы ПВО, уже отработавшие в некоторых областях.