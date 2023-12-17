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В Хмельницкой области сильные взрывы — регион отбивается от БпЛА

17 декабря 2023 01:48
обновлено: 02:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Хмельницкой области сейчас 17 декабря – регион отбивается от БпЛА
Дым поднимается после взрыва ночью. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Хмельницкой области сейчас, 17 декабря, гремят при атаке "шахедов" на регион. Вероятно, идет работа ПВО. В настоящее время в Хмельницкой области и в других областях продолжается воздушная тревога.

О взрывах в Хмельницкой области сообщают соцсети.

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Взрывы в Хмельницкой области сейчас 17 декабря

Отмечается, что взрывы в Хмельницкой области — результат сбития вражеских беспилотников.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Запад Главное"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Запад Главное"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Хмельницкий. Новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Хмельницкий. Новости"

Обновлено 01:58. Сейчас воздушная тревога еще держится за Хмельницкую, Житомирскую, Винницкую, Николаевскую и Херсонскую области.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 17 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что воздушная тревога в Украине продолжается до сих пор. Воздушные силы предупреждают об угрозе беспилотников. Также на страже силы ПВО, уже отработавшие в некоторых областях.

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