Взрывы в Хмельницкой области сейчас 17 декабря – регион отбивается от БпЛА

В Хмельницкой области сильные взрывы — регион отбивается от БпЛА
Взрывы в Хмельницкой области сейчас, 17 декабря, гремят при атаке "шахедов" на регион. Вероятно, идет работа ПВО. В настоящее время в Хмельницкой области и в других областях продолжается воздушная тревога.
О взрывах в Хмельницкой области сообщают соцсети.
Взрывы в Хмельницкой области сейчас 17 декабря
Отмечается, что взрывы в Хмельницкой области — результат сбития вражеских беспилотников.
Обновлено 01:58. Сейчас воздушная тревога еще держится за Хмельницкую, Житомирскую, Винницкую, Николаевскую и Херсонскую области.
Напомним, что воздушная тревога в Украине продолжается до сих пор. Воздушные силы предупреждают об угрозе беспилотников. Также на страже силы ПВО, уже отработавшие в некоторых областях.
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