Вибухи в Хмельницькій області зараз 17 грудня — регіон відбивається від БпЛА

Дим підіймається після вибуху вночі. Фото: скриншот

Вибухи в Хмельницькій області зараз, 17 грудня, гримлять під час атаки "шахедів" на регіон. Ймовірно, триває робота ППО. Наразі на Хмельниччині та в інших областях продовжується повітряна тривога.

Про вибухи в Хмельницькій області повідомляють соцмережі.

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Вибухи в Хмельницькій області зараз 17 грудня

Зазначається, що вибухи в Хмельницькій області є результатом збиття ворожих безпілотників.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Захід Головне"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальный Хмельницький. Новини"

Оновлено 01:58. Наразі повітряна тривога ще тримається за Хмельницьку, Житомирську, Вінницьку, Миколаївську та Херсонську області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні триває досі. Повітряні сили попереджають про загрозу безпілотників. Також на сторожі сили ППО, які вже відпрацювали в деяких областях.