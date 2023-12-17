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У Хмельницькій області сильні вибухи — регіон відбивається від БпЛА

17 грудня 2023 01:48
оновлено: 02:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Хмельницькій області зараз 17 грудня — регіон відбивається від БпЛА
Дим підіймається після вибуху вночі. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Хмельницькій області зараз, 17 грудня, гримлять під час атаки "шахедів" на регіон. Ймовірно, триває робота ППО. Наразі на Хмельниччині та в інших областях продовжується повітряна тривога.

Про вибухи в Хмельницькій області повідомляють соцмережі.

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Вибухи в Хмельницькій області зараз 17 грудня

Зазначається, що вибухи в Хмельницькій області є результатом збиття ворожих безпілотників. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Захід Головне"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Захід Головне"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальный Хмельницький. Новини"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальный Хмельницький. Новини"

Оновлено 01:58. Наразі повітряна тривога ще тримається за Хмельницьку, Житомирську, Вінницьку, Миколаївську та Херсонську області.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 17 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні триває досі. Повітряні сили попереджають про загрозу безпілотників. Також на сторожі сили ППО, які вже відпрацювали в деяких областях.

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