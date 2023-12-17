Вибухи в Хмельницькій області зараз 17 грудня — регіон відбивається від БпЛА

У Хмельницькій області сильні вибухи — регіон відбивається від БпЛА
Вибухи в Хмельницькій області зараз, 17 грудня, гримлять під час атаки "шахедів" на регіон. Ймовірно, триває робота ППО. Наразі на Хмельниччині та в інших областях продовжується повітряна тривога.
Про вибухи в Хмельницькій області повідомляють соцмережі.
Вибухи в Хмельницькій області зараз 17 грудня
Зазначається, що вибухи в Хмельницькій області є результатом збиття ворожих безпілотників.
Оновлено 01:58. Наразі повітряна тривога ще тримається за Хмельницьку, Житомирську, Вінницьку, Миколаївську та Херсонську області.
Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні триває досі. Повітряні сили попереджають про загрозу безпілотників. Також на сторожі сили ППО, які вже відпрацювали в деяких областях.
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