Пожар в селе Купель Хмельницкой области 9 сентября — погибли двое детей

Медики на месте пожара. Фото: t.me/dsns_telegram

В селе Купель Хмельницкой области произошел пожар в жилом доме. В результате этого погибли двое детей.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram во вторник, 10 сентября.

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Возгорание произошло в понедельник вечером, 9 сентября, в с. Купель Хмельницкого района в жилом доме. В доме спасатели обнаружили тела двоих детей 2016 и 2019 годов рождения. Вероятно, они отравились продуктами горения.

Последствия пожара в жилом доме. Фото: t.me/dsns_telegram

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Спасатель на месте происшествия. Фото: t.me/dsns_telegram

"Призываем граждан соблюдать правила пожарной безопасности и постоянно проверять исправность электро- и газового оборудования", — говорится в сообщении.