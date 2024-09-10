Пожар в селе Купель Хмельницкой области 9 сентября — погибли двое детей

В Хмельницкой области произошел пожар в доме — погибли двое детей
В селе Купель Хмельницкой области произошел пожар в жилом доме. В результате этого погибли двое детей.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram во вторник, 10 сентября.
Пожар в Хмельницкой области
Возгорание произошло в понедельник вечером, 9 сентября, в с. Купель Хмельницкого района в жилом доме. В доме спасатели обнаружили тела двоих детей 2016 и 2019 годов рождения. Вероятно, они отравились продуктами горения.
По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
"Призываем граждан соблюдать правила пожарной безопасности и постоянно проверять исправность электро- и газового оборудования", — говорится в сообщении.
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