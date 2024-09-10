Пожежа у селі Купіль Хмельницької області 9 вересня — загинуло двоє дітей

У Хмельницькій області сталася пожежа у будинку — загинуло двоє дітей
У селі Купіль Хмельницької області сталася пожежа у житловому будинку. Внаслідок цього загинуло двоє дітей.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Telegram у вівторок, 10 вересня.
Пожежа у Хмельницькій області
Загоряння сталося в понеділок ввечері, 9 вересня, у с. Купіль Хмельницького району у житловому будинку. У помешканні рятувальники виявили тіла двох дітей 2016 та 2019 років народження. Ймовірно, вони отруїлися продуктами горіння.
За попередньою інформацією, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.
"Закликаємо громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та постійно перевіряти справність електро- та газового обладнання", — йдеться у повідомленні.
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