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У Хмельницькій області сталася пожежа у будинку — загинуло двоє дітей

10 вересня 2024 15:01
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Пожежа у селі Купіль Хмельницької області 9 вересня — загинуло двоє дітей
Медики на місці пожежі. Фото: t.me/dsns_telegram
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У селі Купіль Хмельницької області сталася пожежа у житловому будинку. Внаслідок цього загинуло двоє дітей.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Telegram у вівторок, 10 вересня.

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Загоряння сталося в понеділок ввечері, 9 вересня, у с. Купіль Хмельницького району у житловому будинку. У помешканні рятувальники виявили тіла двох дітей 2016 та 2019 років народження. Ймовірно, вони отруїлися продуктами горіння.

Наслідки пожежі у житловому будинку у Хмельницькій області 9 вересня
Наслідки пожежі у житловому будинку. Фото: t.me/dsns_telegram

За попередньою інформацією, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

Пожежа у Хмельницькій області 9 вересня
Рятувальник на місці події. Фото: t.me/dsns_telegram

"Закликаємо громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та постійно перевіряти справність електро- та газового обладнання", — йдеться у повідомленні.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

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