В Хмельницком мужчина выбросил собаку с 9 этажа

Полицейские возле авто. Фото: Укринформ

В Хмельницком 27 июля местный житель выбросил из окна девятого этажа собаку. Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области в понедельник, 29 июля.

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Что известно об инциденте

Правоохранители рассказали, что 27 июля около 23:40 в полицию поступило сообщение, что из окна одной из многоэтажек по улице Пилотской выбросили собаку.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Очевидцы сообщили правоохранителям, что житель многоэтажки выбросил собаку из окна 9-го этажа, в результате чего животное погибло", — говорится в сообщении.

Тело собаки изъяли для проведения экспертиз, а по данному факту открыли уголовное производство по жестокому обращению с животными. В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 24 июля в Киеве женщина выбросила из окна кошку, потому что она "мешала ей спать". На место сразу прибыла полиция.

Незадолго зоозащитники рассказали, что животное забрали от хозяйки и оно находится на реабилитации. Затем ему обретут новую семью.