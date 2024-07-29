У Хмельницькому чоловік викинув собаку з 9 поверху

Поліцейські біля авто. Фото: Укрінформ

У Хмельницькому 27 липня місцевий мешканець викинув з вікна дев'ятого поверху собаку. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області в понеділок, 29 липня.

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Що відомо про інцидент

Правоохоронці розповіли, що 27 липня близько 23:40 до поліції надійшло повідомлення, що з вікна однієї із багатоповерхівок по вулиці Пілотській викинули собаку.

"На місце події прибула слідчо-оперативна група. Очевидці повідомили правоохоронцям, що мешканець багатоповерхівки викинув собаку із вікна 9-го поверху, внаслідок чого тварина загинула", — йдеться у повідомленні.

Тіло собаки вилучили для проведення експертиз, а за даним фактом відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Наразі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 24 липня у Києві жінка викинула з вікна кішку, бо та "заважала їй спати". На місце одразу прибула поліція.

Незадовго зоозахисники розповіли, що тваринку забрали від господарки та вона перебуває на реабілітації. Потім їй знайдуть нову сім'ю.