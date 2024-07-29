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У Хмельницькому чоловік викинув собаку з багатоповерхівки — як відреагувала поліція

29 липня 2024 16:31
Катерина Османська - Редактор
У Хмельницькому чоловік викинув собаку з 9 поверху
Поліцейські біля авто. Фото: Укрінформ
Катерина Османська - Редактор

У Хмельницькому 27 липня місцевий мешканець викинув з вікна дев'ятого поверху собаку. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області в понеділок, 29 липня. 

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Що відомо про інцидент 

Правоохоронці розповіли, що 27 липня близько 23:40 до поліції надійшло повідомлення, що з вікна однієї із багатоповерхівок по вулиці Пілотській викинули собаку.

"На місце події прибула слідчо-оперативна група. Очевидці повідомили правоохоронцям, що мешканець багатоповерхівки викинув собаку із вікна 9-го поверху, внаслідок чого тварина загинула", — йдеться у повідомленні. 

Тіло собаки вилучили для проведення експертиз, а за даним фактом відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Наразі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 24 липня у Києві жінка викинула з вікна кішку, бо та "заважала їй спати". На місце одразу прибула поліція.  

Незадовго зоозахисники розповіли, що тваринку забрали від господарки та вона перебуває на реабілітації. Потім їй знайдуть нову сім'ю. 

тварини поліція Хмельницький собака

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