У Хмельницькому чоловік викинув собаку з 9 поверху

У Хмельницькому чоловік викинув собаку з багатоповерхівки — як відреагувала поліція
У Хмельницькому 27 липня місцевий мешканець викинув з вікна дев'ятого поверху собаку. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області в понеділок, 29 липня.
Що відомо про інцидент
Правоохоронці розповіли, що 27 липня близько 23:40 до поліції надійшло повідомлення, що з вікна однієї із багатоповерхівок по вулиці Пілотській викинули собаку.
"На місце події прибула слідчо-оперативна група. Очевидці повідомили правоохоронцям, що мешканець багатоповерхівки викинув собаку із вікна 9-го поверху, внаслідок чого тварина загинула", — йдеться у повідомленні.
Тіло собаки вилучили для проведення експертиз, а за даним фактом відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Наразі встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, 24 липня у Києві жінка викинула з вікна кішку, бо та "заважала їй спати". На місце одразу прибула поліція.
Незадовго зоозахисники розповіли, що тваринку забрали від господарки та вона перебуває на реабілітації. Потім їй знайдуть нову сім'ю.
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