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В Киеве скончался молодой актер Театра на Подоле

17 июля 2024 01:35
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В Киеве, 16 июля, скончался 24-летний актер Театра на Подоле Дарьюш Эслами
Дарьюш Эслами. Фото: Театр на Подоле
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Во вторник, 16 июля, скончался 24-летний актер Театра на Подоле Дарьюш Эслами. У парня остановилось сердце.

Об этом сообщили на Facebook-странице театра.

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Скриншот сообщения Театра на Подоле

Что известно о Дарьюше Эслами

Дарьюш Эслами был выпускником Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. В 2021 году он окончил мастерскую Остропольского по специальности "актер драматического театра", а в 2023 году — мастерскую Чхаидзе по той же специальности. Играл в таких спектаклях Театра на Подоле как "Незнакомка", "Сон летней ночи", "Комедианты", "Уважаемые безумцы". В 2023 году снялся в фильме "Капитан Бровары".

Театр на Подоле выражает искренние соболезнования родным и близким умершего. Парень меньше двух месяцев не дожил до своего юбилея: 9 сентября ему исполнилось бы 25 лет.

Напомним, на фронте в Донецкой области погиб участник коллектива "Троїсті музики" Николай Ленок. Жизнь музыканта оборвалась у Часова Яра. Он погиб при выполнении боевого задания.

Также мы сообщали о смерти звезды культового сериала "Зачарованные" Шеннен Догерти. Актриса с 2015 года боролась с онкологией, однако болезнь оказалась сильнее.

Киев смерть актеры театры

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