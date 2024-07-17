У Києві, 16 липня, помер 24-річний актор Театру на Подолі Дар'юш Есламі

Дар'юш Есламі. Фото: Театр на Подолі

У вівторок, 16 липня, помер 24-річний актор Театру на Подолі Дар'юш Есламі. У хлопця зупинилося серце.

Про це повідомили на Facebook-сторінці театру.

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Скриншот повідомлення Театру на Подолі

Що відомо про Дар'юша Есламі

Дар'юш Есламі був випускником Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. У 2021 році він закінчив майстерню Остропольського за спеціальністю "актор драматичного театру", а у 2023 році — майстерню Чхаїдзе за такою ж спеціальністю. Грав у таких виставах Театру на Подолі як "Незнайомка", "Сон літньої ночі", "Комедіанти", "Шановані безумці". У 2023 році знявся у фільмі "Капітан Бровари".

Театр на Подолі висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого. Хлопець менше двох місяців не дожив до свого ювілею: 9 вересня йому виповнилося би 25 років.

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