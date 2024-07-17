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У Києві помер молодий актор Театру на Подолі

17 липня 2024 01:35
Чекарьова Марія - редактор
У Києві, 16 липня, помер 24-річний актор Театру на Подолі Дар'юш Есламі
Дар'юш Есламі. Фото: Театр на Подолі
Чекарьова Марія - редактор

У вівторок, 16 липня, помер 24-річний актор Театру на Подолі Дар'юш Есламі. У хлопця зупинилося серце.

Про це повідомили на Facebook-сторінці театру.

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Скриншот повідомлення Театру на Подолі

Що відомо про Дар'юша Есламі

Дар'юш Есламі був випускником Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. У 2021 році він закінчив майстерню Остропольського за спеціальністю "актор драматичного театру", а у 2023 році — майстерню Чхаїдзе за такою ж спеціальністю. Грав у таких виставах Театру на Подолі як "Незнайомка", "Сон літньої ночі", "Комедіанти", "Шановані безумці". У 2023 році знявся у фільмі "Капітан Бровари".

Театр на Подолі висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого. Хлопець менше двох місяців не дожив до свого ювілею: 9 вересня йому виповнилося би 25 років.

Нагадаємо, на фронті в Донецькій області загинув учасник колективу "Троїсті музики" Микола Ленок. Життя музиканта обірвалося біля Часового Яру. Він загинув під час виконання бойового завдання.

Також ми повідомляли про смерть зірки культового серіалу "Зачаровані" Шеннен Догерті. Акторка з 2015 року боролося з онкологією, однак хвороба виявилася сильнішою.

Київ смерть актори театри

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