Суд над Нестором Шуфричем — прокуроры Генпрокураты передали дело

Народный депутат Нестор Шуфрич. Фото: УНИАН

Прокуроры Офиса Генерального прокурора передали в суд обвинения против народного депутата Украины IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" и его экспомощника. В ведомстве не называли имен, однако из материалов дела и фото обысков становится понятно, что речь идет о Несторе Шуфриче.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора во вторник, 3 сентября.

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Нестору Шуфричу инкриминировали финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины), а также государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Расследование установило, что Нестор Шуфрич и его экспомощник вместе с другими близкими в круг нардепа после оккупации россиянами полуострова Крым зарегистрировали недвижимость. Речь идет о доме и земельном участке в пгт. Симеиз в Крыму, которую нардеп приобрел в 2013 году из-за круга доверенных лиц и подконтрольного предприятия. Регистрацию имущества провели по законам России, что является фактом признания российских законов на оккупированной территории Украины Нестором Шуфричем.

Обыски у Нестора Шуфрича. Фото: ОГП

Известно, что в 2016 году нардеп также заключил договор охраны с незаконным военизированным формированием оккупационных властей в АР Крым. Речь идет о "ФГУП "Охрана" росгвардии по Республике Крым", которая должна была охранять его имущество на полуострове. При выполнении работы Нестор Шуфрич организовал передачу и начисление этим войскам более 648,7 тысячи российских рублей.

Следственные действия в доме Шуфрича. Фото: ОГП

Также следствие установило, что Нестор Шуфрич находился в рядах завербованных агентов ФСБ РФ. Он должен был выполнять задачи одного из бывших заместителей секретарей СНБО, который в 2014 году выехал в Москву (речь идет о Владимире Сивковиче. — Ред.). Нардеп нередко выступал и давал интервью с нарративами России, подрывая суверенитет Украины.

СБУ проводит обыски и следственные действия у Нестора Шуфрича. Фото: ОГП

Известно, что в настоящее время Нестор Шуфрич и его бывший помощник находятся под стражей.