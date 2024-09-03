Взорвали железнодорожный путь - в Украине задержали экснардепа и его сообщников

Задержание агента. Фото: Офис Генпрокурора

В Украине на сотрудничестве с российскими спецслужбами разоблачили бывшего народного депутата и трех его сообщников. Они собирали информацию об украинцах, которыми интересовался враг и пытались сорвать логистику ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram во вторник, 3 сентября.

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Бывший народный депутат от запрещенной "Партии регионов" создал агентурную сеть, выполнявшую задачи российской ФСБ. Участники занимались разведывательной и диверсионной работой на территории Украины, в частности, взорвали железнодорожные пути в Полтавской области, чтобы помешать логистике ВСУ.

Задержание агента. Фото: Офис Генпрокурора

Также российские агенты планировали серию взрывов на "Укрзализныце", которую Силы обороны использовали для перевозки техники и личного состава.

Задержание агента. Фото: Офис Генпрокурора

Кроме того, они собирали информацию об украинцах, которые "интересовали" российскую спецслужбу: места жительства, распорядок дня и круг общения.

Правоохранителям удалось задержать экс-нардепа, который являлся куратором сети, а также исполнителя диверсий, поставщика взрывных устройств и агента, которая осуществляла внешнее наблюдение.

Задержание агента. Фото: Офис Генпрокурора

Бывшему нардепу сообщили о подозрении в государственной измене, диверсии и подготовке террористического акта. Также подозрения объявлены трем сообщникам.

Известно, что все четверо злоумышленников находятся под стражей.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора