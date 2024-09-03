Взорвали железнодорожный путь - в Украине задержали экснардепа и его сообщников

В Украине задержали экс-нардепа и его сообщников, которые работали на вражеские спецслужбы
В Украине на сотрудничестве с российскими спецслужбами разоблачили бывшего народного депутата и трех его сообщников. Они собирали информацию об украинцах, которыми интересовался враг и пытались сорвать логистику ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram во вторник, 3 сентября.
Экс-нардеп сотрудничал с Россией
Бывший народный депутат от запрещенной "Партии регионов" создал агентурную сеть, выполнявшую задачи российской ФСБ. Участники занимались разведывательной и диверсионной работой на территории Украины, в частности, взорвали железнодорожные пути в Полтавской области, чтобы помешать логистике ВСУ.
Также российские агенты планировали серию взрывов на "Укрзализныце", которую Силы обороны использовали для перевозки техники и личного состава.
Кроме того, они собирали информацию об украинцах, которые "интересовали" российскую спецслужбу: места жительства, распорядок дня и круг общения.
Правоохранителям удалось задержать экс-нардепа, который являлся куратором сети, а также исполнителя диверсий, поставщика взрывных устройств и агента, которая осуществляла внешнее наблюдение.
Бывшему нардепу сообщили о подозрении в государственной измене, диверсии и подготовке террористического акта. Также подозрения объявлены трем сообщникам.
Известно, что все четверо злоумышленников находятся под стражей.
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