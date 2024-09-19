Воздушная тревога в Киевской области 19 сентября ночью

В Киевской области и других регионах Украины объявлена тревога
19 сентября 2024 02:07
Дрон в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua
В ночь на 19 сентября в Киевской и других областях Украины объявлена воздушная тревога. Причиной тревог стали ударные дроны россиян, которые фиксируют в воздушном пространстве нашей страны.
Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
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"Воздушная тревога в Киевской области", — говорится в сообщении в 01:59.
Через несколько минут военные обновили информацию о движении вражеских дронов. В частности:
- БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей держит северный курс;
- БпЛА в южной части Винницкой области движется по северо-западному курсу;
- БпЛА западнее Житомира, его курс северный;
- БпЛА в южной части Киевской области, держит северный курс.
Где объявлена тревога
По состоянию на 02:04 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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