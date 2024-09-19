Повітряна тривога у Київській області 19 вересня вночі

Дрон у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua

В ніч проти 19 вересня у Київській та інших областях України оголошено повітряну тривогу. Причиною тривог є ударні дрони росіян, які фіксують у повітряному просторі нашої країни.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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"Повітряна тривога в Київській області", — йдеться у повідомленні о 01:59.

Через декілька хвилин військові оновили інформацію щодо руху ворожих дронів. Зокрема:

БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей тримає північний курс;

БпЛА в південній частині Вінницької області рухається північно-західним курсом;

БпЛА західніше Житомира, його курс північний;

БпЛА в південній частині Київської області, тримає північний курс.

Де оголошено тривогу

Станом на 02:04 мапа повітряних тривог має наступний вигляд.