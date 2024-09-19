Повітряна тривога у Київській області 19 вересня вночі

У Київській області та інших регіонах України оголошено тривогу
19 вересня 2024 02:07
Дрон у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua
В ніч проти 19 вересня у Київській та інших областях України оголошено повітряну тривогу. Причиною тривог є ударні дрони росіян, які фіксують у повітряному просторі нашої країни.
Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.
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"Повітряна тривога в Київській області", — йдеться у повідомленні о 01:59.
Через декілька хвилин військові оновили інформацію щодо руху ворожих дронів. Зокрема:
- БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей тримає північний курс;
- БпЛА в південній частині Вінницької області рухається північно-західним курсом;
- БпЛА західніше Житомира, його курс північний;
- БпЛА в південній частині Київської області, тримає північний курс.
Де оголошено тривогу
Станом на 02:04 мапа повітряних тривог має наступний вигляд.
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