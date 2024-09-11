Силы ПВО сбивают дроны россиян в Киевской области 11 сентября

Работа сил ПВО Украины. Фото: МВД Украины

В ночь с 10 на 11 сентября враг в очередной раз атакует Украину дронами. В частности, вражеские БПЛА зафиксированы в Киевской области и по ним уже работают силы ПВО.

Об этом сообщает Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

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Работа сил ПВО в Киевской области 11 сентября

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении в 02:22.

Кроме того, в КОВА призвали украинцев не фотографировать и не снимать работу защитников Украины.

Также власти призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:20 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Причиной "покраснений" является фиксация вражеских БПЛА в воздушном пространстве ряда областей Украины.