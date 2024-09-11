Силы ПВО сбивают дроны россиян в Киевской области 11 сентября

В Киевской области зафиксированы дроны, работает ПВО
В ночь с 10 на 11 сентября враг в очередной раз атакует Украину дронами. В частности, вражеские БПЛА зафиксированы в Киевской области и по ним уже работают силы ПВО.
Об этом сообщает Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).
Работа сил ПВО в Киевской области 11 сентября
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении в 02:22.
Кроме того, в КОВА призвали украинцев не фотографировать и не снимать работу защитников Украины.
Также власти призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Где объявлена тревога
По состоянию на 02:20 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Причиной "покраснений" является фиксация вражеских БПЛА в воздушном пространстве ряда областей Украины.
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