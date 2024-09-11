Сили ППО збивають дрони росіян в Київській області 11 вересня

У Київській області зафіксовано дрони, працює ППО
В ніч з 10 на 11 вересня ворог вкотре атакує Україну дронами. Зокрема, ворожі БпЛА зафіксовано у Київській області і по ним вже працюють сили ППО.
Про це повідомляє Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
Робота сил ППО в Київській області 11 вересня
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — йдеться у повідомленні о 02:22.
Крім того, в КОВА закликали українців не фотографувати та не знімати роботу захисників України.
Також влада закликала не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Де оголошено тривогу
Станом на 02:20 карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Причиною "почервонінь" є фіксація ворожих БпЛА у повітряному просторі низки областей України.
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