Сили ППО збивають дрони росіян в Київській області 11 вересня

Праця сил ППО України. Фото: МВС України

В ніч з 10 на 11 вересня ворог вкотре атакує Україну дронами. Зокрема, ворожі БпЛА зафіксовано у Київській області і по ним вже працюють сили ППО.

Про це повідомляє Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

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"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — йдеться у повідомленні о 02:22.

Крім того, в КОВА закликали українців не фотографувати та не знімати роботу захисників України.

Також влада закликала не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Де оголошено тривогу

Станом на 02:20 карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Причиною "почервонінь" є фіксація ворожих БпЛА у повітряному просторі низки областей України.