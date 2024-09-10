Воздушная тревога в Киевской области и других регионах Украины 7 сентября

В Киевской и других областях Украины объявлена тревога — в чем причина
В ночь на 10 сентября в Киевской и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стали вражеские дроны-камикадзе, которые фиксируюи в воздушном пространстве страны.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
Воздушная тревога в Украине ночью 10 сентября
Отметим, что вражеские БПЛА в воздушном пространстве Украины начали фиксировать в 22:21 9 сентября. Сначала их заметили в Харьковской области, затем в Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.
"Вражеские БпЛА продолжают движение через Николаевщину курсом на Кировоградскую и Одесскую области", — говорится в последнем сообщении ПС в 01:12.
Почему в Киевской области была объявлена тревога, официальной информации пока не было. По неофициальной информации, причина тоже из-за БПЛА противника.
Где объявлена тревога
По состоянию на 1:33 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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