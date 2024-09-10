Повітряна тривога у Київській області та інших регіонах України 7 вересня

У Київській та інших областях України оголошено тривогу — в чому причина
В ніч проти 10 вересня у Київській та низці інших областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стали ворожі дрони-камікадзе, які фіксують у повітряному просторі країни.
Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні вночі 10 вересня
Зазначимо, що ворожі БпЛА у повітряному просторі України почали фіксувати о 22:21 9 вересня. Спочатку їх помітили у Харківській області, потім Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
"Ворожі БпЛА продовжують рух через Миколаїщину курсом на Кіровоградську та Одеську області", — йдеться в останньому повідомленні ПС о 01:12.
Чому у Київській області оголосили тривогу, офіційної інформації поки не було. За неофіційною інформацією, причина теж через БпЛА противника.
Де оголошено тривогу
Станом на 01:33 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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