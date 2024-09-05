Воздушная тревога в Киевской области 5 сентября из-за ракетной опасности

В Киевской и ряде других областей тревога из-за ракетной опасности
5 сентября 2024 23:09
Тревога
Поздним вечером, 5 сентября, в Киевской и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала ракетная опасность.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
Читайте также:
Ракетная опасность вечером, 5 сентября
В частности, в 22:52 военные предупредили о ракетной опасности для Черниговской и Полтавской областей.
Уже в 23:04 под угрозой оказалась и Киевская область.
Кроме того, отметим, что в ряде регионов Украины зафиксированы вражеские дроны-камикадзе.
Обновлено в 23:11
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве.
Обновлено в 23:13
В Воздушных силах предупредили о скоростной цели в Черниговской области.
Где объявлена воздушная тревога
По состоянию на 23:13, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Читайте Новини.LIVE!