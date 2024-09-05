Воздушная тревога в Киевской области 5 сентября из-за ракетной опасности

Тревога

Поздним вечером, 5 сентября, в Киевской и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала ракетная опасность.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Ракетная опасность вечером, 5 сентября

В частности, в 22:52 военные предупредили о ракетной опасности для Черниговской и Полтавской областей.

Уже в 23:04 под угрозой оказалась и Киевская область.

Кроме того, отметим, что в ряде регионов Украины зафиксированы вражеские дроны-камикадзе.

Обновлено в 23:11

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве.

Обновлено в 23:13

В Воздушных силах предупредили о скоростной цели в Черниговской области.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 23:13, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.