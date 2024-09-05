Повітряна тривога у Київській області 5 вересня через ракетну небезпеку

У Київській та низці інших областей тривога через ракетну небезпеку
Пізно ввечері, 5 вересня, у Київській та низці інших областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала ракетна небезпека.
Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Ракетна небезпека ввечері, 5 вересня
Зокрема, о 22:52 військові попередили про ракетну небезпеку для Чернігівської та Полтавської областей.
Вже о 23:04 під загрозою опинилась и Київська область.
Крім того, зазначимо, що в низці регіонів України зафіксовано ворожі дрони-камікадзе.
Оновлено о 23:11
Сигнал повітряної тривоги пролунав у Києві.
Оновлено о 23:13
У Повітряних силах попередили про швидкісну ціль на Чернігівщині.
Оновлено о 23:32
У Чернігові чули звук вибуху. Після цього, у Києві, а також у Київській, Чернігівській та Полтавській областях оголосили відбій тривоги. Військові також повідомили про відбій ракетної небезпеки.
Де оголошено повітряну тривогу
Станом на 23:13 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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