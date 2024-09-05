Повітряна тривога у Київській області 5 вересня через ракетну небезпеку

Тривога

Пізно ввечері, 5 вересня, у Київській та низці інших областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала ракетна небезпека.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Ракетна небезпека ввечері, 5 вересня

Зокрема, о 22:52 військові попередили про ракетну небезпеку для Чернігівської та Полтавської областей.

Вже о 23:04 під загрозою опинилась и Київська область.

Крім того, зазначимо, що в низці регіонів України зафіксовано ворожі дрони-камікадзе.

Оновлено о 23:11

Сигнал повітряної тривоги пролунав у Києві.

Оновлено о 23:13

У Повітряних силах попередили про швидкісну ціль на Чернігівщині.

Оновлено о 23:32

У Чернігові чули звук вибуху. Після цього, у Києві, а також у Київській, Чернігівській та Полтавській областях оголосили відбій тривоги. Військові також повідомили про відбій ракетної небезпеки.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 23:13 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.