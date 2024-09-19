Сбой в работе Киевстар 19 сентября — у пользователей есть проблемы со связью

Приложение "Киевстар" на телефоне. Фото: kyivstar.ua

Пользователи мобильного оператора "Киевстар" утром 19 сентября сообщили, что испытывают проблемы и перебои с мобильной связью. У некоторых абонентов он вообще отсутствует.

Об этом сообщают пользователи под сообщениями компании в Facebook.

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С самого утра пользователи крупнейшего оператора электронных коммуникаций "Киевстар" массово жалуются на перебои со связью в разных городах и селах Украины.

По данным некоторых пользователей, у кого-то связь вообще пропала и есть проблемы с мобильным интернетом.

Скриншот сообщения комментариев пользователей

Сейчас компания официально не подтверждала перебои в работе и никак не комментировала, с чем это связано. В то же время на жалобы людей в Facebook компания отвечает, и уверяет, что делает все возможное для исправления ситуации.