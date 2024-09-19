Збій у роботі Київстар 19 вересня — у користувачів є проблеми зі зв'язком

У "Київстарі" стався збій — на що скаржаться користувачі
Користувачі мобільного оператора "Київстар" зранку 19 вересня повідомили, що мають проблеми та перебої з мобільним зв'язком. У деяких абонентів він взагалі відсутній.
Про це повідомляють користувачі під дописами компанії у Facebook.
Збій у "Київстар" 19 вересня
З самого ранку користувачі найбільшого українського оператора електронних комунікацій "Київстар" масово скаржаться на перебої зі зв'язком у різних містах та селах України.
За даними деяких користувачів, у когось зв'язок взагалі зник і є проблеми з мобільним інтернетом.
Наразі компанія офіційно не підтверджувала перебої в роботі та ніяк не коментувала, з чим це пов'язано. Водночас на скарги людей у Facebook компанія відповідає, та запевняє, що робить все можливе для виправлення ситуації.
Станом на зараз відомо, що проблеми зі зв'язком та інтернетом мають користувачі з Харківської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Запорізької областей.
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