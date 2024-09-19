Збій у роботі Київстар 19 вересня — у користувачів є проблеми зі зв'язком

Застосунок "Київстар" на телефоні. Фото: kyivstar.ua

Користувачі мобільного оператора "Київстар" зранку 19 вересня повідомили, що мають проблеми та перебої з мобільним зв'язком. У деяких абонентів він взагалі відсутній.

Про це повідомляють користувачі під дописами компанії у Facebook.

Читайте також:

Збій у "Київстар" 19 вересня

З самого ранку користувачі найбільшого українського оператора електронних комунікацій "Київстар" масово скаржаться на перебої зі зв'язком у різних містах та селах України.

За даними деяких користувачів, у когось зв'язок взагалі зник і є проблеми з мобільним інтернетом.

Скриншот допису коментарів користувачів

Наразі компанія офіційно не підтверджувала перебої в роботі та ніяк не коментувала, з чим це пов'язано. Водночас на скарги людей у Facebook компанія відповідає, та запевняє, що робить все можливе для виправлення ситуації.

Скриншот допису коментарів користувачів

Скриншот допису коментарів користувачів

Станом на зараз відомо, що проблеми зі зв'язком та інтернетом мають користувачі з Харківської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Запорізької областей.