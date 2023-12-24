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В Кременчуге в квартире взорвалась граната — что известно

24 декабря 2023 14:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Кременчуге в квартире взорвалась граната — что известно
Гранат в руке. Иллюстративное фото: kramatorskpost.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Кременчуге Полтавской области вечером 23 декабря произошел взрыв гранаты в квартире одной из многоэтажек. На момент взрыва в доме находились люди.

Об этом сообщает Полиция Полтавщины.

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Так, в полицию около 22:50 поступило сообщение о взрыве в квартире в микрорайоне Молодежный. Во время проведения следственных действий правоохранители установили, что в квартире взорвался боеприпас.

В местную больницу доставили одного пострадавшего в результате взрыва, еще один человек находился в квартире на момент приезда полиции — он не пострадал.

Отмечается, что по одной из версий следователей боеприпас мог взорваться из-за неосторожного обращения.

"Проведены первоочередные следственные действия. Изъяты обломки гранаты, которые будут направлены на экспертное исследование", — говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по незаконному обращению с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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Последствия взрыва гранаты в квартире. Фото: Нацполиция

Напомним, что вечером 23 декабря во Львове, в доме по улице Княгини Ольги, взорвался газ. На месте происшествия были задействованы все экстренные службы.

Также мы писали, что мэр Львова Андрей Садовый обнародовал фото с места взрыва в жилом доме. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Кроме того, полиция начала расследование по взрыву газа в доме во Львове, в результате которого погибли три человека и еще трое — травмированы. Подробности с места происшествия узнали Новини.LIVE.

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