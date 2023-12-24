У Кременчуці у квартирі вибухнула граната — що відомо

Граната в руці. Ілюстративне фото: kramatorskpost.com

У Кременчуці Полтавської області увечері 23 грудня стався вибух гранати у квартирі однієї з багатоповерхівок. На момент вибуху у помешканні перебували люди.

Про це повідомляє Поліція Полтавщини.

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Вибух гранати у квартирі у Кременчуці

Так, до поліції близько 22:50 надійшло повідомлення про вибух у квартирі в мікрорайоні Молодіжний. Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що в помешканні вибухнув боєприпас.

До місцевої лікарні доставили одного постраждалого внаслідок вибуху, ще одна людина перебувала у квартирі на момент приїзду поліції — вона не постраждала.

Зазначається, що за однією з версій слідчих, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження.

"Проведено першочергові слідчі дії. Вилучено уламки гранати, які буде скеровано на експертне дослідження", — йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Наслідки вибуху гранати у квартирі. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що увечері 23 грудня у Львові, у будинку на вулиці Княгині Ольги, вибухнув газ. На місці події були залучені усі екстрені служби.

Також ми писали, що міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив фото з місця вибуху у житловому будинку. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.

Крім того, поліція розпочала розслідування щодо вибуху газу в будинку у Львові, внаслідок якого загинули троє людей та ще троє — травмовані. Подробиці з місця події дізналися Новини.LIVE.