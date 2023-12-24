У Кременчуці у квартирі вибухнула граната — що відомо
У Кременчуці Полтавської області увечері 23 грудня стався вибух гранати у квартирі однієї з багатоповерхівок. На момент вибуху у помешканні перебували люди.
Про це повідомляє Поліція Полтавщини.
Вибух гранати у квартирі у Кременчуці
Так, до поліції близько 22:50 надійшло повідомлення про вибух у квартирі в мікрорайоні Молодіжний. Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що в помешканні вибухнув боєприпас.
До місцевої лікарні доставили одного постраждалого внаслідок вибуху, ще одна людина перебувала у квартирі на момент приїзду поліції — вона не постраждала.
Зазначається, що за однією з версій слідчих, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження.
"Проведено першочергові слідчі дії. Вилучено уламки гранати, які буде скеровано на експертне дослідження", — йдеться у повідомленні.
Поліція відкрила кримінальне провадження щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що увечері 23 грудня у Львові, у будинку на вулиці Княгині Ольги, вибухнув газ. На місці події були залучені усі екстрені служби.
Також ми писали, що міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив фото з місця вибуху у житловому будинку. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.
Крім того, поліція розпочала розслідування щодо вибуху газу в будинку у Львові, внаслідок якого загинули троє людей та ще троє — травмовані. Подробиці з місця події дізналися Новини.LIVE.
Читайте Новини.LIVE!