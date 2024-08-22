В Кропивницком двух чиновников разоблачили на вымогательстве "отката" за ремонт дорог

Разоблачение чиновника. Фото: Нацполиция

В Кропивницком разоблачили депутата районного совета и главу объединенной территориальной громады за вымогательство "отката". За победу в тендере на проведение работ у предпринимателя просили долю в сумме 200 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в четверг, 22 августа.

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По данным следствия, депутат Кропивницкого районного совета и по совместительству адвокат и глава районной ОТГ требовали от предпринимателей "отката" за победу в тендере на проведение работ за государственные средства.

Разоблачение чиновника. Фото: Нацполиция

Один из местных предпринимателей должен был отдать чиновникам 10% суммы за асфальтирование дороги на территории громады. Общая стоимость сделки — почти 2 миллиона гривен.

Удалены деньги. Фото: Нацполиция

Чиновники были задержаны во время получении первой части неправомерной выгоды в размере 90 тысяч гривен.