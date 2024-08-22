У Кропивницькому двох чиновників викрили на вимаганні "відкату" за ремонт доріг

Викриття чиновника. Фото: Нацполіція

У Кропивницькому викрили депутата районної ради та голову об'єднаної територіальної громади за вимагання "відкату". За перемогу у тендері на проведення робіт у підприємця просили частку в сумі 200 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції в Telegram у четвер, 22 серпня.

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За даними слідства, депутат Кропивницької районної ради й за сумісництвом адвокат та голова районної ОТГ вимагали від підприємців "відкати" за перемогу у тендері на проведення робіт за державні кошти.

Викриття чиновника. Фото: Нацполіція

Один з місцевих підприємців повинен був віддати чиновникам 10 % від суми за асфальтування дороги на території громади. Загальна вартість угоди — майже 2 мільйони гривень.

Вилучені гроші. Фото: Нацполіція

Посадовців затримали під час одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 90 тисяч гривень.