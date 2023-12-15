В Kyivstar заявили, что возобновили доступ к мобильному интернету по всей стране

Женщина с телефоном в руках. Фото: Pexels

Телекоммуникационная компания Kyivstar заявила, что возобновила доступ к мобильному интернету по всей Украине. Специалисты работают над запуском SMS и восстановлением доступа к "Мой Киевстар".

Об этом сообщает Kyivstar.

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На сегодня команда телекоммуникационной компании:

восстановила доступ к мобильному интернету по всей стране;

активно работает над запуском SMS и восстановлением доступа к "Мой Киевстар";

возобновила работу более 95% базовых станций мобильной связи.

Пост Kyivstar. Фото: facebook.com/kyivstar

Сеть стабилизируется и работает по всем стандартам, в том числе 4G. В компании подчеркнули, что это означает, что скоро качество связи улучшится.

"В некоторых населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности со связью. Однако, наши специалисты оперативно их устраняют. Как только мы узнаем, что стабилизационные мероприятия прошли успешно и сервисы работают на 100%, мы обязательно вам сообщим", — говорится в сообщении.

Пост Kyivstar. Фото: скриншот

Напомним, мобильный оператор "Киевстар" продолжает восстанавливаться после мощной кибератаки. В Киеве удалось полностью стабилизировать связь и вернуть роуминг.