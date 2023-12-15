У Kyivstar заявили, що відновили доступ до мобільного інтернету по всій країні

Жінка з телефоном в руках. Фото: Pexels

Телекомунікаційна компанія Kyivstar заявила, що відновила доступ до мобільного інтернету по всій Україні. Наразі фахівці працюють над запуском SMS та відновленням доступу до "Мій Київстар".

Про це повідомляє Kyivstar.

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Станом на зараз команда телекомунікаційної компанії:

відновила доступ до мобільного інтернету у всій країні;

активно працює над запуском SMS та відновленням доступу до "Мій Київстар";

поновила роботу понад 95% базових станцій мобільного зв’язку.

Допис Kyivstar. Фото: facebook.com/kyivstar

Мережа стабілізується і працює в усіх стандартах, в тому числі 4G. У компанії наголосили, що це означає, що скоро якість зв'язку буде покращуватись.

"У деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв'язком. Проте наші спеціалісти оперативно їх усувають. Як тільки ми дізнаємось, що стабілізаційні заходи пройшли успішно і сервіси працюють на 100%, ми обов’язково вам повідомимо", — йдеться у повідомленні.

Допис Kyivstar. Фото: скриншот

Нагадаємо, мобільний оператор "Київстар" продовжує відновлюватись після потужної кібератаки. Наразі у Києві вдалося повністю стабілізувати зв'язок та повернути роумінг.