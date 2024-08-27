В Луцке неизвестный стрелял в военнослужащих

Сотрудники полиции. Фото иллюстративное: Полтавська хвиля

В Луцке ночью, 27 августа, произошла перестрелка. Неизвестный открыл огонь по военнослужащим, в результате чего есть пострадавший.

Об этом сообщает ГУНП в Волынской области.

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Подробности стрельбы в Луцке

В полиции сообщили, что ночью, 27 августа, в областном центре произошла стрельба. Неизвестный мужчина открыл огонь из неустановленного типа оружия по военнослужащим, охранявшим объект на посту. После перестрелки неизвестный мужчина скрылся.

Военные открыли ответный огонь. В результате один из военных пострадал, его доставили в больницу с травмами.

"По факту посягательства на жизнь военнослужащего следователи возбудили уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении полиции.

Начата специальная полицейская операция, злоумышленника ищут.