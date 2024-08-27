У Луцьку невідомий стріляв у військовослужбовців

Працівники поліції. Фото ілюстративне: Полтавська хвиля

У Луцьку вночі, 27 серпня, сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, внаслідок чого є постраждалий.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

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Подробиці стрілянини в Луцьку

У поліції повідомили, що вночі, 27 серпня, в обласному центрі сталася стрілянина. Невідомий чоловік відкрив вогонь з невстановленого типу зброї по військовослужбовцям, які охороняли об'єкт на посту. Після перестрілки невідомий чоловік втік.

Військові відкрили вогонь у відповідь. Внаслідок цього один з військових постраждав, його доставили у лікарню з травмами.

"За фактом посягання на життя військовослужбовця слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні поліції.

Розпочата спеціальна поліцейська операція, зловмисника шукають.