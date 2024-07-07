Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Луцке из автомобиля бросили гранату в толпу — есть пострадавшие arrow

В Луцке из автомобиля бросили гранату в толпу — есть пострадавшие

7 июля 2024 22:17
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Луцке взорвалась граната — есть пострадавшие
Место взрыва гранаты. Фото: Суспільне.Луцьк
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В воскресенье, 7 июля, в Луцке из машины в людей на обочине бросили гранату. Сейчас известно о по меньшей мере 5 пострадавших.

Об этом сообщили местные СМИ.

Читайте также:

Взрыв в Луцке 7 июля

Инцидент произошел вечером около 20:50 рядом с магазином АТБ по улице Ковельской. Неизвестный мужчина выбросил гранату из окна автомобиля, что привело к ее детонированию.

Место взрыва гранаты. Фото: полиция Волынской области
Место взрыва гранаты. Фото: полиция Волынской области

В результате взрыва гранаты в Луцке пострадали не менее пяти человек. Полиция уже задержала мужчину, подозреваемого в причастности к взрыву.

Место взрыва гранаты. Фото: Общественное.Луцк
Место взрыва гранаты. Фото: Общественное.Луцк

Внимание! Видео 18+ содержит чувствительные кадры и ненормативную лексику!

Напомним, в Сквирской громаде Киевской области мужчина, выйдя из магазина, бросил гранату. В результате взрыва пострадали прохожий и сам преступник.

Также в Харьковской области мужчине, который нашел и хранил гранату Ф-1, следователи сообщили о подозрении. Кроме того, на улице он угрожал ею прохожему.

взрыв полиция Украина граната Луцк Волынская область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно