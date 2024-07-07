В Луцке взорвалась граната — есть пострадавшие

В Луцке из автомобиля бросили гранату в толпу — есть пострадавшие
В воскресенье, 7 июля, в Луцке из машины в людей на обочине бросили гранату. Сейчас известно о по меньшей мере 5 пострадавших.
Об этом сообщили местные СМИ.
Взрыв в Луцке 7 июля
Инцидент произошел вечером около 20:50 рядом с магазином АТБ по улице Ковельской. Неизвестный мужчина выбросил гранату из окна автомобиля, что привело к ее детонированию.
В результате взрыва гранаты в Луцке пострадали не менее пяти человек. Полиция уже задержала мужчину, подозреваемого в причастности к взрыву.
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Напомним, в Сквирской громаде Киевской области мужчина, выйдя из магазина, бросил гранату. В результате взрыва пострадали прохожий и сам преступник.
Также в Харьковской области мужчине, который нашел и хранил гранату Ф-1, следователи сообщили о подозрении. Кроме того, на улице он угрожал ею прохожему.
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