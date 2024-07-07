В Луцьку вибухнула граната — є постраждалі

У Луцьку з автомобіля кинули гранату в натовп — є постраждалі
В неділю, 7 липня, в Луцьку з машини в людей на узбіччі кинули гранату. Наразі відомо про щонайменше 5 постраждалих.
Про це повідомили місцеві ЗМІ.
Вибух у Луцьку 7 липня
Інцидент трапився ввечері близько 20:50 поруч з магазином АТБ на вулиці Ковельській. Невідомий чоловік викинув гранату з вікна автомобіля, що спричинило її детонування.
Внаслідок вибуху гранати в Луцьку постраждали не менше п'яти осіб. Поліція вже затримала чоловіка, якого підозрюють у причетності до вибуху.
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Нагадаємо, у Сквирській громаді Київської області чоловік, вийшовши з магазину, кинув гранату. В результаті вибуху постраждали перехожа та сам злочинець.
Також на Харківщині чоловіку, який знайшов та зберігав гранату Ф-1, слідчі повідомили про підозру. Крім того, на вулиці він погрожував нею перехожому.
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