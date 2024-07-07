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У Луцьку з автомобіля кинули гранату в натовп — є постраждалі

7 липня 2024 22:17
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Луцьку вибухнула граната — є постраждалі
Місце вибуху гранати. Фото: Суспільне.Луцьк
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В неділю, 7 липня, в Луцьку з машини в людей на узбіччі кинули гранату. Наразі відомо про щонайменше 5 постраждалих.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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Інцидент трапився ввечері близько 20:50 поруч з магазином АТБ на вулиці Ковельській. Невідомий чоловік викинув гранату з вікна автомобіля, що спричинило її детонування.

Місце вибуху гранати. Фото: поліція Волинської області
Місце вибуху гранати. Фото: поліція Волинської областіние

Внаслідок вибуху гранати в Луцьку постраждали не менше п'яти осіб. Поліція вже затримала чоловіка, якого підозрюють у причетності до вибуху. 

Місце вибуху гранати. Фото: Суспільне.Луцьк
Місце вибуху гранати. Фото: Суспільне.Луцьк

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Нагадаємо, у Сквирській громаді Київської області чоловік, вийшовши з магазину, кинув гранату. В результаті вибуху постраждали перехожа та сам злочинець. 

Також на Харківщині чоловіку, який знайшов та зберігав гранату Ф-1, слідчі повідомили про підозру. Крім того, на вулиці він погрожував нею перехожому.

вибух поліція Україна граната Луцьк Волинська область

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