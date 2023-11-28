В Мариуполе резко подскочил уровень радиации в 15 раз выше нормы

Разрушение зданий в результате шторма в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко/Telegram

На территории временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области был зафиксирован уровень радиации, более чем в 15 раз превышающий норму. Это произошло из-за якобы сильного шторма в городе.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Увеличение уровня радиации в Мариуполе

Российские СМИ отмечают, что в Мариуполе на пляже Песчаный в районе порта море вымыло большую часть обычного песка, покрывавшего ториевый слой. Именно это, мол, послужило причиной повышения уровня радиации в 15,5 раза.

Радиационный уровень в городе составил 4,04 мкЗв/час. При этом нормой считается уровень радиации 0,2 мкЗв/час.

Уведомление о повышении радиации. Фото: скриншот поста росСМИ

"Когда вода отступила, кое-где черные пески выступили наружу. Но даже при таком раскладе "чистые места", которые не размыло, считаются безопасными для человека. Хотя к морю все равно лучше не ходить, по крайней мере, пока погода не успокоится", — сообщили российские журналисты.

Уведомление об уровне радиации. Фото: скриншот поста росСМИ

Причины повышения радиации

Однако, по словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, настоящими причинами резкого роста радиации в городе стали постоянные бомбардировки и ракетные обстрелы города. Советник также добавил об очень высоком уровне радиации на Азовстали. Он отметил, что если бы кто-нибудь замерил уровень радиации на заводе, то экоцид россиян на территории Украины стал бы более очевидным.

"Однако не только Песчаный. Если бы кто-то измерил уровень радиации на Азовстали на данный момент, а также сделал анализ состава почвы и пыли, разносимых ветром по городу и дождю в море, то картина стала бы по-настоящему апокалиптической яркой. Именно поэтому россияне здесь не меряют, чтобы скрыть настоящий экоцид", — написал Андрющенко

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе россияне "ремонтируют" фасады домов, но квартиры внутри не пригодны для жизни. Местные жалуются на отсутствие отопления.

Петр Андрющенко заявил, что побережье временно оккупированного города окончательно превращается в большую военную базу россиян. По его словам, Мариупольский порт работает день и ночь.