У Маріуполі різко підскочив рівень радіації в 15 разів вище за норму

Руйнування будівель внаслідок шторму в Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко/Telegram

На території тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині було зафіксовано рівень радіації, що більш ніж у 15 разів перевищує норму. Це сталося внаслідок, нібито, сильного шторму у місті.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Збільшення рівня радіації у Маріуполі

Російські ЗМІ зазначають, що в Маріуполі на пляжі Піщаний в районі порту море вимило більшу частину звичайного піску, який покривав торієвий шар. Саме це, мовляв, стало причиною підвищення рівня радіації у 15,5 раза.

Радіаційний рівень у місті склав 4,04 мкЗв/год. При цьому нормою вважається рівень радіації 0,2 мкЗв/год.

Повідомлення про підвищення радіації. Фото: скриншот допису росЗМІ

"Коли вода відступила, подекуди чорні піски виступили назовні. Але навіть за такого розкладу "чисті місця", які не розмило, вважаються безпечними для людини. Хоча до моря все одно краще не ходити, принаймні поки погода не заспокоїться", — повідомили російські журналісти.

Повідомлення про рівень радіації. Фото: скриншот допису росЗМІ

Причини підвищення радіації

Однак, за словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, справжніми причинами різкого зростання радіації у місті стали постійні бомбардування та ракетні обстріли міста. Радник також додав про дуже високий рівень радіації на Азовсталі. Він зазначив, що якби хтось заміряв рівень радіації на заводі, то екоцид росіян на території України став би більш очевидним.

"Однак, не лише Піщаний. Якби хтось проміряв рівень радіації на Азовсталі на зараз, а також зробив аналіз складу ґрунту та пилу, що розносяться вітром по місту та дощем в море, то картина стала би по-справжньому апокаліптична яскрава. Саме тому росіяни тут не міряють, аби приховати справжній екоцид", — написав Андрющенко

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни "ремонтують" фасади будинків, але квартири всередині не придатні для життя. Місцеві скаржаться на відсутність опалення.

Додамо, Петро Андрющенко заявив, що узбережжя тимчасово окупованого міста остаточно перетворюється на велику військову базу росіян. За його словами, Маріупольський порт працює вдень та вночі.